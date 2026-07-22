Pallacanestro Titano: Alessandro Bronzetti nuovo Presidente

Alessandro Bronzetti cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Titano e successivamente aggregato alla prima squadra, con esperienza anche nelle nazionali sammarinesi, raccoglie il testimone da Giuseppe Carbone alla guida della Società. Già Team Manager nelle ultime stagioni, assume ora la carica di Presidente. Il nuovo Consiglio Direttivo unisce giovani motivati e figure con esperienza, un mix ideale per continuare a crescere e migliorare, dal settore giovanile alla prima squadra. Il Vicepresidente del nuovo Consiglio direttivo della Pallacanestro Titano è Giovanni San Martini, mentre Marco Stefanelli, oltre al ruolo di consigliere, sarà Team Manager della prima squadra.







