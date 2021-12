Pallacanestro Titano: alle 18 la sfida al Giovane Pesaro

Seconda gara consecutiva al Multieventi per la Pallacanestro Titano che - oggi alle 18 - affronta il Basket Giovane Pesaro per la seconda giornata di ritorno di Serie C Silver. I Titans sono in testa nel Girone A con 14 punti, in coabitazione con Fossombrone impegnata in trasferta contro Loreto.

E' la terza volta che Pallacanestro Titano e Giovane Pesaro si incontrano in stagione: negli altri due precedenti hanno sempre vinto i sammarinesi, prima in campionato e poi in Coppa. Sono tutti a disposizione di coach Simone Porcarelli, fatta eccezione per l'ala Tommaso Gamberini.