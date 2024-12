SERIE C Pallacanestro Titano, altro ko: Pisaurum 2000 Pesaro vince 68-51

Altra sconfitta, la quarta consecutiva, per la Pallacanestro Titano. Nella decima giornata di Serie C, i ragazzi allenati da coach Stefano Rossini cadono sul parquet della Pisaurum 2000 Pesaro per 68-51. Biancazzurri avanti solo nel primo quarto, poi arriva la rimonta dei marchigiani grazie ai 15 punti di Maggiotto e Panichi. Ai Titans non bastano i 12 di Fusco e capitan Macina. Prossimo impegno venerdì sera al Multieventi contro Montegranaro, la Pallacanestro Titano resta a quota 8 punti in classifica.

