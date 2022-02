Pallacanestro Titano battuta a Perugia 85-65

Nella prima partita della seconda fase del campionato di serie seri C silver la Pallacanestro Titano perde 85-65 sul parquet di Perugia. I padroni di casa piazzano ben 16 canestri dalla lunga distanza, tra l'altro con continuità (9 nel primo tempo e 7 nel secondo), con i biancazzurri che invece non riescono a opporsi in maniera efficace all'offensiva avversaria. Sabato 5 al Multieventi arriva Ascoli.

