Pallacanestro Titano: Botteghi, Pasolini e Palmieri in primi squadra

Prende forma il roster della Pallacanestro Titano. Nel prossimo campionato di C Silver 2020/2021, infatti, faranno parte anche tre ragazzi che hanno completato il percorso nelle giovanili biancazzurre e che in questi anni hanno avuto modo di assaggiare qualche spicchio di partita in prima squadra. Si tratta Francesco Palmieri, Nicolò Botteghi e Edoardo Pasolini. Prospetti importanti, tecnicamente differenti e con alcune peculiarità molto interessanti.



