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Pallacanestro Titano, confermati Bomba e Dragomanni. E torna Lorenzi

18 ago 2026
L'ala piccola Matteo Bomba. Per lui, il 2026/27 sarà il terzo anno sul Titano
L'ala piccola Matteo Bomba. Per lui, il 2026/27 sarà il terzo anno sul Titano

La Pallacanestro Titano conferma Matteo Bomba e Nicolò Dragomanni per la prossima stagione, ufficializzando anche il ritorno in biancazzurro di Vittorio Lorenzi. Per Bomba, 35enne ala piccola, si tratterà del terzo anno con i Titans, mentre per Dragomanni, centro, 20enne prodotto del vivaio della VL Pesaro, sarà il secondo.

Lorenzi, ala piccola a propria volta, classe 1999, torna a San Marino dopo una stagione distante dai biancazzurri, con cui aveva già lasciato il segno. Il suo innesto e le due conferme portano a 10 il numero dei giocatori a roster, che al momento conta: Macina, Benzi, Ugolini, Renzi, Guida, Amati, San Martini, Bomba, Dragomanni, Lorenzi.




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