SERIE C SILVER Pallacanestro Titano, confermati Raschi e Saponi I due veterani resteranno in biancazzurro anche la prossima stagione.

Pallacanestro Titano, confermati Raschi e Saponi.

Due conferme importanti per la Pallacanestro Titano: rinnovato il legame coi veterani Andrea Raschi e Alberto Saponi, giocatori d'altra categoria per la Serie C Silver e grandi protagonisti nella passata stagione,. Nella quale, prima dello stop legato al covid, i biancazzurri erano saliti fino al quarto posto, vincendo 12 delle ultime 14 gare disputate.



I più letti della settimana: