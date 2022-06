Pallacanestro Titano: domenica al Multieventi si gioca la "bella" della finale play-off

Alla Pallacanestro Titano serviva una seconda vittoria in trasferta per chiudere la serie e conquistare la promozione ed invece Montemarciano sfrutta il fattore campo, pareggia il conto e rimanda il verdetto a gara 5. Di fronte ad una bella cornice di pubblico ed a una nutrita rappresentanza di tifosi sammarinesi, la gara comincia con un botta e risposta a suon di triple. Quattro canestri dalla lunga distanza per i padroni di casa mentre San Marino risponde con le triple di Raschi e Altavilla mentre Fusco firma l'allungo del quintetto sammarinese che chiude il primo periodo sul 22 a 15. La squadra di Simone Porcarelli sembra avere la partita ed invece i padroni di casa si rifanno sotto sfruttando i tanti, troppi falli in attacco della Pallacanestro Titano. Un parziale di 17-4 ribalta completamente l'inerzia della gara e si va all'intervallo lungo con Montemarciano avanti 35 a 32. San Marino non molla, mette in campo orgoglio e determinazione e con la tripla di Altavilla, pareggia il conto sul 50 pari.









Dall’altra parte però c’è un certo Andrea Maggiotto che infila un paio di triple e il quintetto marchigiano chiude il terzo quarto sul 60 a 54. Anche nel quarto periodo si segna tantissimo. Raschi mostra tutta la sua classe tenendo in partita i Titani mentre è ancora Maggiotto a spostare gli equilibri. Il giocatore marchigiano segna 13 punti nell'ultimo quarto e mette il sigillo sulla vittoria di Montemarciano. A San Marino non bastano i 19 punti di Andrea Raschi e 5 uomini in doppia cifra. Finisce 85 a 81 e si va alla bella. Domenica alle 18 al Multieventi, si gioca gara 5. 40 minuti che valgono un intera stagione.