Pallacanestro Titano, esordio amaro nei playoff: Santarcangelo passa 64-56 al Multieventi

Esordio complicato nei playoff di Serie C per la Pallacanestro Titano, che in gara1 dei quarti di finale deve arrendersi davanti al proprio pubblico agli Angels Santarcangelo con il punteggio di 56-64. Una sconfitta che mette subito pressione ai Titans, chiamati ora a vincere giovedì prossimo in trasferta per allungare la serie ed evitare l’eliminazione. L’avvio di partita indirizza subito il copione della gara, con Santarcangelo più pronto e concreto, capace di prendere in mano il ritmo grazie a una difesa solida e a migliori percentuali al tiro. Macina e compagni faticano a trovare fluidità offensiva e restano a lungo imbrigliati nella fisicità degli ospiti, chiudendo il primo quarto sotto di sei lunghezze.

Il momento più difficile arriva nel secondo periodo, quando gli Angels toccano anche la doppia cifra di vantaggio. È qui però che arriva anche la reazione dei sammarinesi con il divario che si riduce progressivamente fino al -3 dell’intervallo lungo. Nel terzo quarto la Pallacanestro Titano trova anche la parità a quota 40, trascinato da Ugolini che chiuderà la sua partita con 11 punti. Sembra l’inerzia giusta per completare la rimonta, ma nel momento chiave Santarcangelo torna a colpire con lucidità, piazzando un nuovo allungo che riporta gli ospiti avanti a fine periodo.

L’ultimo quarto si apre con ulteriori difficoltà per i biancazzurri, che scivolano nuovamente sotto in doppia cifra. Nonostante i tentativi di rientro, Santarcangelo gestisce con esperienza i possessi conclusivi e chiude i conti sul 56-64. Tra i singoli si mette in luce Tommaso Felici, top scorer con 13 punti. Ora non c’è più margine di errore: giovedì, sul parquet degli Angels, servirà una prestazione diversa ai ragazzi di coach Rossini per rimettere in equilibrio la serie. La stagione della Pallacanestro Titano passa tutta da gara2.







