Pallacanestro Titano, gran vittoria a Perugia

La Pallacanestro Titano riscatta il ko dello scorso weekend contro Recanati andando a vincere su un parquet insidioso come quello di Perugia. Termina 67-47 per i ragazzi allenati da coach Stefano Rossini con Macina sugli scudi: 16 punti per il capitano dei Titans. In doppia cifra anche Gamberini e Raschi con 12, Palmieri con 11 e Zanotti con 10. In attesa delle altre partite i biancazzurri consolidano il terzo posto nel campionato di Serie C Silver, portandosi a 30 punti in classifica.