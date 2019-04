Pallacanestro Titano, il giudice sportivo consegna la Coppa Amu

Come ampiamente previsto, la Pallacanestro Titano si è aggiudicata la Coppa Amu di Serie C Silver, in palio tra le due squadre rimaste fuori da playoff e playout. Gara2 della serie con l'Aesys Jesi è stata assegnata a tavolino ai biancazzurri, che col 20-0 in questione si sono portati sul 2-0: inutile, a questo punto, la “bella” del Multieventi. La partita era stata annullata a causa della momentanea assenza del medico, arrivato a decisione ormai presa.