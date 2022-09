Pallacanestro Titano: il nuovo allenatore è Stefano Rossini

Dopo il cambio ai vertici societari, la Pallacanestro Titano riparte con la presentazione della squadra che sarà ai nastri di partenza del campionato di serie C Silver, Umbria – Marche. Il nuovo capo allenatore è Stefano Rossini, hall of fame del basket sammarinese. Da coach, “Ross” ha avuto esperienze senior e under, ultima delle quali la Nazionale Under 18 di San Marino agli Europei Division C dello scorso luglio. Viceallenatore sarà Federico Guida, secondo assistente nello scorso campionato e ora primo collaboratore di coach Rossini.