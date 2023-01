Pallacanestro Titano in piena lotta per la C unica

10 vittorie e 4 sconfitte, 3° posto con 20 punti. A numeri è questo il riassunto del girone d'andata della Pallacanestro Titano. I ragazzi di coach Stefano Rossini hanno sicuramente chiuso in crescendo la prima parte della C Silver, occupando la terza posizione assieme a Gualdo e Fossombrone. Davanti ai biancazzurri solo la capolista Loreto Pesaro con 26 punti e la Pallacanestro Urbania con 24. Proprio quest'ultimi saranno i prossimi avversari dei Titans che, dopo il facile successo contro Spoleto, saranno ancora di scena al Multieventi per uno dei numerosi scontri diretti che decideranno le sorti della stagione.

Non solo Urbania. La Pallacanestro Titano, nel girone di ritorno, affronterà sul parquet di casa anche Gualdo, Recanati e Loreto. Un poker di sfide che potrebbero essere decisive per la posizione finale con i Titans pronti a finire tra le prime 6 per ritrovarsi il prossimo anno nella nuova Serie C unica, nata dalla riforma delle categorie. Servirà l'esperienza dei senatori - come capitan Macina e Raschi - la qualità di alcuni singoli - come Gamberini e Dini – e la freschezza dei giovani, come Francesco Palmieri autore di 10 punti nell'ultima partita contro Spoleto.

Nel servizio le interviste post-Spoleto a Stefano Rossini (coach Pallacanestro Titano) e Francesco Palmieri (guardia Pallacanestro Titano)