SERIE C SILVER Pallacanestro Titano in trasferta a Fossombrone La capolista, imbattuta, di scena sul campo della seconda.

Anticipo del sabato per la Pallacanestro Titano, che domani, alle 18, sarà ospite di Fossombrone. Altra sfida d'alta classifica per i biancazzurri, sempre vincenti nelle prime sei gare: l'avversario di turno è secondo in classifica con 4 punti in meno, ma anche con una gara da recuperare. Le due formazioni si erano già affrontate in Coppa del Centenario, con Macina e compagni che si imposero di un punto.

