Pallacanestro Titano, ko all'overtime: Giovane Pesaro vince 74-69

Arriva una sconfitta all'overtime per la Pallacanestro Titano che cade in trasferta, sul parquet del Basket Giovane Pesaro. I marchigiani si impongono con il punteggio finale di 74-69, dopo che i primi quattro quarti si erano chiusi sul 66 pari. Pesaro trascinata dai 28 punti di Uranga e dai 19 di Santinelli mentre ai Titans di coach Stefano Rossini non bastano ben 4 giocatori in doppia cifra: 17 punti per Palmieri, 16 per Fusco, 12 per Raschi e 10 per Pasolini. La Pallacanestro Titano resta a quota 32 in classifica, a +6 sul 7° posto e quindi in piena zona promozione per la C unica del prossimo anno.