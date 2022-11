SERIE C SILVER Pallacanestro Titano, ko all'overtime: Perugia vince 75-74 Dopo 5 vittorie consecutive la Pallacanetro Titano cade al supplementare contro Perugia. Al Multieventi finisce 75-74 per gli umbri che fanno loro il big match di giornata in Serie C Silver.

Era il big match di giornata e, come tale, non ha tradito le attese. L'epilogo però è amaro per la Pallacanestro Titano che interrompe la striscia di 5 successi consecutivi. Perugia vince 75-74 dopo un supplementare, compiendo una clamorosa rimonta. Basti pensare che i biancazzurri, nel secondo tempo, si erano issati fino al +24. Una partita condotta magistralmente dai Titans, soprattutto nei primi 30 minuti. Primo quarto sul 19-10, secondo sul 34-20, terzo sul 52-35. Tommaso Gamberini è senza dubbio l'arma in più della Pallacanestro Titano: alla fine saranno ben 30 i punti messi a referto. Nell'ultimo quarto però accade l'imponderabile: break di 15-0 per Perugia e gara totalmente riaperta. San Marino prova a reagire, sorretto da capitan Macina con una tripla e un gioco da quattro punti. A 2'40'' dalla sirena è ancora +10 per i padroni di casa ma gli umbri, con una reazione d'orgoglio, rientrano e Righetti – top scorer ospite con 26 punti – infila la bomba del 66-66 allo scadere del 40'.

Si va all'overtime e si continua a giocare punto a punto: Faina mette due triple, Dini, Macina e Raschi rispondono a tono. E' ancora 74 pari con un'eternità da giocare ma da lì in avanti arriverà solo un punto, quello decisivo di Pennicchi dalla lunetta. L'ultimo tentativo dei Titans non va a buon fine, Perugia vince 75-74 e sale a 12 punti mantenendo il ritmo di Loreto. I sammarinesi restano a 10 ma in piena lotta per le prime 6 posizioni che valgono la Serie C unica.

