SERIE C SILVER Pallacanestro Titano, la fase due comincia a Perugia Gli umbri, Ascoli, Gualdo e Tolentino nel girone coi biancazzurri, che nella prima fase hanno chiuso al primo posto il Gruppo A.

Scatterà sabato a Perugia, ore 20, la seconda fase di campionato della Pallacanestro Titano. Macina e compagni, che hanno concluso la prima fase al primo posto del Girone A, se la vedranno in partite di andata e ritorno con seconda, quarta, sesta e ottava del Girone B, dunque la già citata Perugia, Ascoli, Gualdo e Tolentino. I punti fatti in questa fase si sommeranno quelli della prima e la classifica finale decreterà le 8 qualificate ai playoff, dai quali usciranno le due promosse in Serie C Gold.

