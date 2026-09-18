Pallacanestro Titano: la stagione inizia il 3 ottobre contro Piacenza

Comincerà il 3 ottobre, con la sfida al Multieventi contro Piacenza, la stagione della Pallacanestro Titano. 14 squadre, 26 partite, e lo spostamento dal girone delle Marche al raggruppamento dell'Emilia-Romagna, con avversarie sulla carta decisamente più impegnative rispetto allo scorso anno. Stesso destino toccato anche agli Angels di Santarcangelo, che lo scorso anno hanno fatto fuori i Titans dai playoff. Il derby arriverà presto, già alla quarta giornata, con l'andata a Santarcangelo il 24 ottobre e ritorno il 6 febbraio al Multieventi.

San Marino sarà in campo ogni sabato, con l'unica eccezione dell'ultima partita prima della pausa natalizia, in casa della Vis Persiceto domenica 20 dicembre. Stagione che poi riprenderà con l'ultima giornata del girone d'andata, in casa contro Medicina il 9 gennaio, per continuare sette giorni più tardi con la trasferta più lunga della stagione a Piacenza. La regular season si chiuderà il 17 aprile a Medicina, con l'obiettivo per i titani di centrare uno dei primi otto posti in classifica che garantisce l'accesso ai playoff, mentre le ultime sei squadre dovranno disputare tutte i playout per evitare la retrocessione.







