COPPA DEL CENTENARIO Pallacanestro Titano matematicamente in finale: Acqualagna battuta per 92-71

Pallacanestro Titano matematicamente in finale: Acqualagna battuta per 92-71.

I Titans battono Acqualagna 92-71 e salgono a 12 punti con due partite da giocare. Di fatto è matematico il primo posto, vista la distanza di 6 punti proprio con Acqualagna, e dunque è assicurata anche la finale di Coppa del Centenario contro la vincente del girone B.

Un risultato frutto di 6 vittorie in 6 partite, con un’eccellente firma in questo 6 di giugno. Una gara, quella con Acqualagna, condotta dai Titans fin dall’8-0 iniziale e proseguita sulla scia delle 6 triple nel primo tempo. Migliori realizzatori per i Titans, Palmieri e Montanari con 16 punti. Cecchini con 18 per Acqualagna.



I più letti della settimana: