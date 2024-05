SERIE C MARCHE Pallacanestro Titano, Millina: "Ai ragazzi dico bravi ma non sono soddisfatto" Castracani, coach di Osimo: "Partita equilibrata, la bella è l'epilogo giusto".

I Titans portano Osimo a gara3 dopo una lotta punto a punto al Multieventi: la semifinale si deciderà nelle Marche. "Ai ragazzi non posso che dire bravi, giochiamo senza Dini e Pesaresi - dice il coach dei biancazzurri Piero Millina - però non sono soddisfatto: studiamo cose in allenamento e vorrei vederle in campo, anche fatte male ma vorrei vederle". "È stata una partita combattuta, senza grossi strappi - aggiunge il coach di Osimo, Leonardo Castracani - credo che la bella sia l'epilogo giusto di questa serie".

Nel servizio Pietro Millina, allenatore Titans e Leonardo Castracani, allenatore di Osimo

