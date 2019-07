Pallacanestro Titano, preso Andrea Raschi

Colpo grosso per la Pallacanestro Titano che ingaggia il capitano della nazionale sammarinese Andrea Raschi. Ala classe '79, Raschi ha alle spalle un curriculum importante: viene da un anno in B coi Forlì Tigers, dove era arrivato dopo 4 stagioni di A2 con Ravenna, mentre a inizio carriera si era esibito anche in massima serie con la canotta di Rimini.