SERIE C
Pallacanestro Titano, resta anche Fusco. Ed ecco il giovane Capelli
Capelli, ala classe 2006, nella passata stagione ha giocato con i Dolphins Riccione, tenendo 7.9 punti di media a partita in Dr1
Francesco Fusco, colonna della Pallacanestro Titano, resterà a San Marino anche l'anno prossimo. Ala grande, arrivato nel gennaio 2022 in biancazzurro, sarà alla sesta stagione consecutiva con la squadra della Repubblica. Lo scorso anno ha tenuto una media di 13.1 punti.
Accanto a una conferma, ecco un altro innesto: Alberto Capelli. Classe 2006, ala, nella passata stagione ha giocato con i Dolphins Riccione, tenendo 7.9 punti di media a partita in Dr1 e 23.2 in Under 19 Gold.
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