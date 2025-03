Pallacanestro Titano, scatto playoff: Pisaurum Pesaro battuto 75-65

Il Pisaurum Pesaro regge per un tempo, dopodiché la Pallacanestro Titano prende le distanze e fa un altro passo verso i playoff. Il 75-65 vale la seconda vittoria consecutiva per i biancazzurri, che così facendo staccano Montegranaro, caduta col Guelfo, e la lasciano sola al 9° posto. Montegranaro che tra l'altro sarà la prossima avversaria di San Marino, in una trasferta già potenzialmente decisiva per assicurarsi la post season: un successo darebbe un +4 a due turni dal termine, dopodiché resterebbero la non imbattibile Osimo e la terza forza del campionato, Fossombrone.

Contro il Pisaurum, i trascinatori di serata sono Lorenzi e Felici, autori di 21 e 20 punti, mentre Macina ne aggiunge 16; ospite il miglior marcatore dell'incontro, Maggiotto, che ne ha messi 24. Partita di grande equilibrio prima dell'intervallo lungo, con la Titano che chiude entrambi i quarti del primo tempo avanti di tre lunghezze. Al rientro invece ecco lo strappo decisivo, con Pesaro limitata ad appena 8 punti in tutto il terzo periodo e San Marino che si presenta agli ultimi 10' avanti di 15. Il resto è amministrazione, il Pisaurum riesce a rosicchiare qualcosa ma, infine, s'arrende con uno scarto di 10.