SERIE C SILVER Pallacanestro Titano, scatto verso la C unica: 66-51 contro Gualdo Vittoria importante per la Pallacanestro Titano che supera una delle dirette concorrenti per la Serie C come Gualdo. Al Multieventi termina 66-51 con Gamberini top scorer a quota 21 punti.

La Pallacanestro Titano centra un successo fondamentale per continuare a coltivare il sogno di essere nella Serie C unica del prossimo anno. I ragazzi di coach Stefano Rossini vincono uno scontro diretto importantissimo contro Gualdo, si mantengono al terzo posto in classifica appaiati a Fossombrone e soprattutto staccano la sesta posizione - occupata da Perugia e dallo stesso Gualdo - ora distante 4 punti.

Non potevano chiedere di meglio i Titans che al Multieventi si impongono 66-51. Macina e compagni sono stati bravi a controllare il match anche nei momenti complicati, ad essere sempre in vantaggio e soprattutto allungare quando serviva. Come il 20-12 del primo quarto e il 33-24 dell'intervallo. Il terzo periodo è quello che dà la spallata definitiva alla partita: la difesa funziona a meraviglia, l'attacco non sbaglia praticamente niente e il vantaggio cresce addirittura fino al +19.

La storia non cambia nell'ultimo quarto, si arriva al 60-40 a tre minuti dalla fine. Poco cambia se Gualdo accorcia negli ultimi scampoli, l'EA Titano chiude con un ottimo 66-51 trascinata ancora una volta da Tommaso Gamberini, top scorer con 21 punti. Agli ospiti non bastano ben 3 giocatori in doppia cifra – Monacelli, Hanelli e De Angelis – San Marino gioca di squadra, i 10 di Fusco e gli 8 di Macina e Dini sono decisivi nell'economia dell'incontro. Tredicesima vittoria in C Silver per la Pallacanestro Titano che si guarda alle spalle ma dà un'occhiata anche davanti, con Loreto Pesaro capolista a +6 sui biancazzurri.

