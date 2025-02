Seconda vittoria consecutiva per la Pallacanestro Titano che vince sul parque del Real Magnico Pesaro per 67-62 Per i Titans un successo importante con quattro giocatori in doppia cifra. Fusco 18 punti, Botteghi 17, Felici 16 e Bomba 10. Con questa vittoria la squadra di coach Stefano Rossini sale a quota 16 punti in classifica. Prossimo impegno in casa contro Ancona.