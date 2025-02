Pallacanestro Titano senza patemi, Ancona battuta 86-69

Coi suoi 0 punti in classifica, la Stamura Ancona non è proprio avversario da cui aspettarsi sorprese, così la Pallacanestro Titano si gode un sabato sera tranquillo. 86-69 (con un ventello di distacco già al riposo lungo) e terza vittoria in fila per i biancazzurri, ora pienamente nei playoff: staccata Montegranaro, i Titans condividono il lotto 6°-8° posto Pisaurum Pesaro e Taurus Jesi. Trascinatori assoluti Fusco e Felici, autori rispettivamente di 27 e 22 punti, negli ospiti 17 di Montanari e 16 di Pacini.

Lo 0-3 del via sarà l'unico vantaggio Ancona della gara, San Marino mette la freccia già nei due possessi seguenti e a metà periodo prende un minimo margine, non ancora risolutivo. Per quello bisogna attendere l'avvio di secondo quarto, quando le triple e il lavoro sotto plancia di Felici valgono il 10-0 dell'allungo, che porta al 50-30 dell'intervallo. Al rientro dal quale la Titano continua a spingere fino al +28 e qui comincia un tira e molla che, però, non sarà sufficiente per riaprire il discorso. Ancona si desta a sprazzi, all'ultimo riposo è a -18 e al 34° arriva fino a -13, qui però la risalita s'arresta e San Marino torna oltre il ventello di margine, amministrando quel poco che resta da giocare.