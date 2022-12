SERIE C SILVER Pallacanestro Titano, sfida alla capolista Loreto Pesaro Questa sera la Pallacanestro Titano è attesa dal big match sul parquet della capolista Loreto Pesaro. Palla a due alle ore 21.15 a Baia Flaminia.

Il successo contro il Basket Giovane Pesaro ha permesso alla Pallacanestro Titano di rialzare il morale – dopo i due ko con Perugia e Porto San Giorgio – e, soprattutto, di rientrare nel lotto delle squadre pronte a giocarsi la Serie C unica. I Titans, infatti, si trovano al 3° posto assieme ad altri 4 quintetti: la stessa Perugia, poi Recanati, Urbania e Gualdo. Tutte a quota 12 punti dopo 9 giornate. Ora, per i ragazzi di coach Stefano Rossini, il match più ostico: la trasferta a Baia Flaminia contro la capolista Loreto Pesaro.

I marchigiani sono la schiacciasassi assoluta del girone: 8 vittorie in altrettante partite, primato nonostante una partita in meno, media punti segnati di oltre 90 e quella subiti poco sopra i 51. Successi larghissimi contro tutto e tutti per una Loreto Pesaro trascinata dal play-guardia argentino Araujo oltre ad altri elementi importanti per la categoria come Pierantoni – ex compagno di squadra di Rossini – e Benevelli. Un impegno duro e complicato per la Pallacanestro Titano, da affrontare senza gli infortunati Borello e Gamberini ma con la consapevolezza di poter dar fastidio ai primi della classe e, perché no, compiere l'impresa. Si gioca questa sera alle ore 21.15.

