Pallacanestro Titano: Stefano Rossini nuovo Responsabile del Settore Giovanile, presto la nomina del nuovo coach dei Titans

Nel servizio l'intervista a Alessandro Bronzetti

Dopo la nomina del nuovo Direttivo della Pallacanestro Titano presieduta da Alessandro Bronzetti, la società è già al lavoro per allestire un roster capace di gravitare nelle parti alte di Serie C. La prima grande novità è il girone. Dopo 5 stagioni nel Marche, la Pallacanestro Titano tornerà nel Girone Emilia Romagna. Cambia il girone ma non cambiano gli obiettivi: la squadra sammarinese dovrà sempre giocarsi le sue chance di promozione e per la stagione 2026-2027 lo farà senza coach Stefano Rossini, il quale ha già parlato con la società e ricoprirà il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile. Chi sarà il nuovo coach ? Lo scopriremo presto. La società pare orientata su un profilo molto giovane che possa portare freschezza ed idee al nuovo roster biancoazzurro. I Titans verranno presentati a fine settembre all'interno dello spazio messo a disposizione dal nuovo sponsor della Pallacanestro Titano poco prima dell'inizio della Serie C Unica Girone Emilia Romagna che comincerà nel primo weekend di ottobre







