Pallacanestro Titano: Stefano Rossini nuovo Responsabile del Settore Giovanile, presto la nomina del nuovo coach dei Titans Stefano Rossini lascia la prima squadra per concentrarsi sul settore giovanile. Il 52enne ha già parlato con la società. Presto la nomina del nuovo coach che dovrebbe essere un giovanissimo della zona

Dopo la nomina del nuovo Direttivo della Pallacanestro Titano presieduta da Alessandro Bronzetti, la società è già al lavoro per allestire un roster capace di gravitare nelle parti alte di Serie C. La prima grande novità è il girone. Dopo 5 stagioni nel Marche, la Pallacanestro Titano tornerà nel Girone Emilia Romagna. Cambia il girone ma non cambiano gli obiettivi: la squadra sammarinese dovrà sempre giocarsi le sue chance di promozione e per la stagione 2026-2027 lo farà senza coach Stefano Rossini, il quale ha già parlato con la società e ricoprirà il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile. Chi sarà il nuovo coach ? Lo scopriremo presto. La società pare orientata su un profilo molto giovane che possa portare freschezza ed idee al nuovo roster biancoazzurro. I Titans verranno presentati a fine settembre all'interno dello spazio messo a disposizione dal nuovo sponsor della Pallacanestro Titano poco prima dell'inizio della Serie C Unica Girone Emilia Romagna che comincerà nel primo weekend di ottobre

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