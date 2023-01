SERIE C SILVER Pallacanestro Titano sul velluto: 86-61 a Spoleto I Titans tornano al Multieventi con una vittoria: i ragazzi di Rossini dilagano contro Spoleto nell'ultimo turno del girone d'andata. I migliori sono Gamberini e Dini che ne mettono a referto 27 e 24, in doppia cifra anche Fusco (13) e Palmieri (10).

Era una partita semplice ma solo sulla carta quella che attendeva la Pallacanestro Titano nell'ultima del girone d'andata contro il fanalino di coda Spoleto. I ragazzi di coach Stefano Rossini però hanno interpretato il match nel migliore dei modi, arrivando al giro di boa con una vittoria ottenuta davanti al pubblico del Multieventi. I Titans dilagano contro l'Atomika Spoleto: 86-61, un +25 che dà fiducia in vista dei prossimi impegni. Soprattutto il prossimo, lo scontro diretto da giocare sempre in casa contro Urbania. Solo il primo quarto è in discussione con gli umbri che rispondono ai biancazzurri punto a punto tanto che al 10' il tabellone segna “solo” 22-20 per Macina e compagni. Dal secondo quarto però la Pallacanestro Titano prende il largo: Raschi regala assist in quantità industriale, Gamberini non ne sbaglia una e il parziale di 8-0 al 15' è una sentenza per l'intero incontro. Anche perché San Marino si affida – come detto – allo stesso Gamberini che sarà top scorer con ben 27 punti messi a referto. Molto bene anche Dini: il 10 ne segna 24. In doppia cifra anche Fusco con 13 e Palmieri con 10. Secondo successo consecutivo per i Titans dal rientro per la sosta natalizia: una buona ripartenza, l'EA resta al 3° posto con 20 punti a -4 da Urbania e a -6 dalla capolista Loreto.

Nel servizio l'intervista a Tommaso Gamberini

