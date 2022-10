C SILVER Pallacanestro Titano travolta 75-45 a Urbania Non c'è storia nella prima di Serie C Silver, Titans mai in partita.

Pallacanestro Titano travolta 75-45 a Urbania.

Esordio da dimenticare per la Pallacanestro Titano, travolta 75-45 a Urbania nella prima giornata di C Silver. Partita senza storia, i marchigiani partono con un 9-0, chiudono il primo quarto sul +11 e dal periodo seguente si mantengono sul ventello abbondante di distacco, guidati dai 25 di Di Coste e dai 31 combinati dal duo Myers-Matteucci. Per i Titans 17 di Gamberini e 12 di Raschi.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: