SERIE C Pallacanestro Titano travolta dalla capolista: Forlimpopoli passa 55-92 Al Multieventi non c'è partita, i biancazzurri partono con un 8-2 ma il prosieguo è un monologo dei galletti.

La Pallacanestro Titano può poco o nulla contro una Forlimpopoli che al Multieventi fa un po' come le pare, lasciando intuire perché è capolista a punteggio pieno. Ne esce un 55-92, passivo pesante per una San Marino reduce dalla larga vittoria di Ancona e comunque ancora 5ª, con record in attivo.

I 17 di Bomba e i 15 di Macina non bastano per tenere in gara i biancazzurri, partiti con un 8-2 ma a -12 già al primo riposo. Forlimpopoli carica dall'arco, ne ha 14 di Fin e soprattutto 24 di Matteo Bracci, che aggiunge anche 7 rimbalzi per un 24 di valutazione, e a ogni stop la forbice aumenta: all'intervallo lungo la Titano è a -26, il terzo periodo (nonostante il 9-2 iniziale) termina sul -34 e alla sirena conclusiva è -37. Forlimpopoli prosegue così la sua marcia perfetta, per contro San Marino non può che resettare e andare oltre, conscio del fatto che, al netto dello scivolone con una corazzata, il suo campionato resta positivo.

