Pallacanestro Titano: un 2023 chiuso in crescendo Va in archivio il 2023 della Pallacanestro Titano con ottimi risultati: 10 vittorie, di cui le ultime 4 consecutive, e quarto posto in solitaria nella Serie C unica. Nel nuovo anno i Titans ripartiranno dallo scontro diretto contro Osimo.

20 punti in 16 giornate, record di 10-5 e 4° posto in solitaria. Chiude l'anno con il sorriso la Pallacanestro Titano, e con grandi ambizioni. I ragazzi di coach Piero Millina sono subito dietro alle grandi della Serie C unica, costruite per il salto di categoria. Recanati sta facendo un campionato a parte – 30 punti, frutto di 15 vittorie in altrettante partite – ma Osimo e Montemarciano, a quota 24, non sono così distanti.

E allora i Titans possono e devono crederci. Già la fine del 2023 ha dimostrato che San Marino ha i numeri per fare una stagione di vertice: dopo il ko con Montegranaro a inizio dicembre, i biancazzurri hanno centrato 4 successi consecutivi contro Urbania, Tolentino, Foligno e – per ultima – Sant'Elpidio, sul parquet “nemico” e contro una squadra di alta classifica. Una vittoria che ha dato fiducia alla Pallacanestro Titano.

Oltretutto, nella top 15 dei migliori marcatori, ci sono anche ben 2 sammarinesi: Luca Pesaresi con 213 punti e Tommaso Gamberini con 217, gli ultimi 30 proprio contro Sant'Elpidio. 2024 che ora ripartirà subito con uno scontro diretto: nell'ultima del girone d'andata, infatti, si gioca al Multieventi contro Osimo.

