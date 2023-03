Pallacanestro Titano, vittoria al cardiopalma: 79-77 a Porto San Giorgio

Una delle partite più belle e combattute della stagione della Pallacanestro Titano. Una vittoria che fa classifica e soprattutto morale, per com'è arrivata. I biancazzurri, impegnati in casa ma sul parquet di Acquaviva, soffrono contro Porto San Giorgio ma nel finale – con una grande rimonta – si impongono sul filo di lana. Termina 79-77 per i Titans contro una squadra arrivata a San Marino per far la voce grossa e portarsi a casa due punti importanti in ottica promozione alla C unica del prossimo anno. E infatti la partenza è favorevole per i marchigiani, trascinati dal giovane talento croato Tvrdic che – alla fine – metterà a referto ben 24 punti, top scorer dell'intero incontro. Primo quarto che si chiude sul 24-15, all'intervallo è addirittura 47-35 con la Pallacanestro Titano a -12 nonostante le buone prove dei singoli. Porto San Giorgio, oltre a Tvrdic, si affida anche alla gran serata di Palavra che chiuderà con 17 punti.

Nel terzo quarto, però, la svolta: gli ospiti arrivano fino al +15 e tentano la fuga, Macina e compagni non ci stanno e possesso dopo possesso iniziano a recuperare portandosi a -5 alla sirena, 62-57. L'ultimo periodo è da batticuore e giocato punto a punto: dalla lunetta Raschi opera il sorpasso ma Porto San Giorgio, per 38 minuti in vantaggio, non ha intenzione di mollare e torna davanti. Ma i ragazzi di coach Rossini hanno qualità e si portano sul 79-77. All'ultimo possesso Tvrdic sbaglia la tripla della vittoria e i Titans festeggiano. Ben 5 i giocatori in doppia cifra: il migliore è Gamberini con 17 poi ci sono Fusco a 15, Macina e Pasolini a 13 e Palmieri a 10. E' un altro passo importante verso la C unica, il distacco sulla settima in classifica aumenta a 6 punti.