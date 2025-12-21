SERIE C Pallacanestro Titano, vittoria dopo due overtime: 86-85 contro Pesaro Successo al cardiopalma per i Titans che superano la Pisaurum Pesaro dopo due overtime: termina 86-85 per i ragazzi di coach Rossini, trascinati dai 28 punti di Ugolini.

Una vittoria che serviva per la classifica e soprattutto per il morale. La Pallacanestro Titano chiude il suo 2025 con due punti importanti, in un match da autentiche montagne russe. I ragazzi allenati da coach Stefano Rossini si impongono contro la Pisaurum Pesaro addirittura dopo 2 overtime. Partita giocata punto a punto dai due quintetti sul parquet di Acquaviva: meglio i Titans nei primi due quarti, i marchigiani rimontano nel terzo ma nell'ultimo San Marino risale la china, fissando il punteggio sul 67 pari. Che significa overtime: ma anche nel primo supplementare l'equilibrio persiste, e infatti sarà 79-79.

Il secondo overtime è quello buono per la Pallacanestro Titano, che la spunta 86-85 e sale a quota 10 in classifica, agganciando proprio Pesaro. Top scorer dell'incontro Pietro Ugolini che trascina i suoi con una super prestazione da 28 punti. In doppia cifra anche Amati con 13 e il terzetto formato da capitan Macina, Felici e Lombardi con 12.

