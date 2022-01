SERIE C SILVER Pallacanestro Titano, vittoria in rimonta: 73-68 su Fossombrone I Titans di coach Porcarelli - sotto di 17 punti nel secondo quarto - sono capaci di rimontare la capolista imponendosi 73-68 e ribaltando il -2 della gara d'andata per gli scontri diretti. I top scorer sono Raschi con 18 punti e Macina con 13.

Chi l'avrebbe mai detto di vedere questo punteggio sul tabellone quando, in pieno secondo quarto, Fossombrone aveva toccato addirittura il +17 di vantaggio. E invece la Pallacanestro Titano si rende protagonista di una grandissima rimonta contro una delle due capolista – l'altra è Montemarciano, ora in vetta da sola – imponendosi per 73-68. I ragazzi di coach Simone Porcarelli soffrono l'esuberanza degli ospiti nei primi minuti e vanno in bambola, tanto che dopo poco è già 14-2 prima e 37-20 poi. Da questo momento, però, i Titans reagiscono: la difesa torna solida, l'attacco trova nuove soluzioni e – prima dell'intervallo – i biancazzurri sono a -3, 36-39.

Negli ultimi due quarti il copione non cambia, la Pallacanestro Titano fa registrare un “parzialone” di 26-4 in dieci minuti che li lancia verso il successo finale. Sugli scudi il sempreverde Andrea Raschi, autore di 18 punti. A seguire capitan Davide Macina con 13, Fusco e Gamberini con 10. A Fossombrone non bastano i 16 di Santi e Rosatti: San Marino, grazie al 73-68, ribalta anche il -2 della gara d'andata portandosi in vantaggio negli scontri diretti. Domenica prossima al Multieventi arriva Montemarciano prima in Serie C Silver a quota 20, 2 in più dei Titans.

