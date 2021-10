Pau Gasol si ritira dopo una carriera leggendaria

L'asso spagnolo oggi quarantunenne, Pau Gasol, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo dopo una carriera leggendaria piena di successi. Nel 2001 - 2002 fu premiato esordiente dell'anno in NBA, la massima lega mondiale di basket. Con i Lakers ha vinto pure due titoli sempre come secondo violino dopo il suo leggendario amico Kobe Bryant. C'è chi sostiene che in uno di questi due titoli vinti, lo spagnolo avrebbe meritato il premio di MVP delle finali. Pau ha giocato nella NBA degli anni duemila, quella dove si segnavano meno punti in assoluto, dove quindi era più difficile emergere. Nonostante una grandissima carriera oltre oceano, con la nazionale spagnola probabilmente ha fatto ancora meglio. Due argenti alle olimpiadi dietro i dream team americani, un mondiale vinto nel 2006 e tre europei vinti. A livello individuale è stato una volta mvp dei mondiali e due volte mvp degli europei. Pau appartiene alla seconda generazione di europei volati in NBA e a quei tempi gli stranieri in NBA non godevano appieno della facilità di inserimento di cui godono oggi. E guardando le statistiche che Gasol ha prodotto in nazionale e paragonandole a quelle che le stelle NBA hanno fatturato con il team USA, viene da pensare che in NBA non abbia totalmente potuto esprimere il suo vero valore. Ma anche così Pau è diventato una leggenda pure in NBA e il suo nome figura assieme alle massime leggende che hanno fatto la storia della disciplina.

Andrea Renzi