La Carpegna Prosciutto Pesaro sta valutando l’ipotesi del ritorno di Paul Eboua, 21enne alla camerunese di formazione italiana ha chiuso il campionato di D-League coi Long Island Nets e ora non disdegnerebbe di finire la stagione in serie A nell’attesa di tornare oltreoceano per giocare la Summer League coi Brooklyn Nets. Per tesserare Eboua, che ha giocato con la maglia della Vuelle nella scorsa stagione, servirà un visto senza però rinunciare ad alcun giocatore straniero.