Per Pesaro c'è il big match con la Reyer: torna Tambone

La stagione del riscatto Pesaro cominciava esattamente un girone fa, con quel +18 in casa di Venezia a dare il via alla cavalcata. Una Reyer poi finita sulle montagne russe: focolaio di covid, sconfitte in serie, uscita dall'Eurocup e infine la risalita. 4 vittorie in fila e un solo ko nelle ultime 7, ruolino valso il balzo al terzo posto a +4 dalla VL. Il centro Watt – 27 punti domenica contro Cremona – e Austin Daye sono gli astri di una rosa lunga e di valore. Alla quale si è appena aggiunto pure il play Clark, fresco di uscita dai tedeschi del Chemnitz e già pienamente integrato. "Una squadra forte, riposata, non impegnata con le partite di coppa come quando siamo stati là - dice il coach della VL Jasmin Repesa - sicuramente ha più tempo per recuperare ed allenarsi e si vede che sono in grande crescita".





Per Repesa la notizia è il ritorno di Tambone, che stamattina ha svolto il suo primo allenamento dopo lo stop per covid. Per domani c'è, ovviamente però gli potrà chiedere il giusto, sottolinea il coach: "Tambone è stato a casa due settimane: si è presentato e ha preso gli applausi, tutto qua".

C'è poi il capitolo Gerald Robinson, preso a fine anno per sostituire l'infortunato Massenat. Ieri ha firmato coi francesi del Dijon, che raggiungerà dopo la Coppa Italia, alla scadenza del suo contratto. Cresciuto di partita in partita, contro Cantù Robinson è stato il miglior assistman del turno, a quota 9. Sul perché non resterà, Repesa è lapidario e cristallino: "Non possiamo buttare via i soldi, non ne abbiamo da buttarne via. Non possiamo prolungarlo in questo momento, perché quando si recupera Massenat sarebbe il sesto: cosa facciamo dopo? Qualcuno deve andare in tribuna".

Intanto alla Vitrifrigo s'è rivisto proprio Massenat, che ieri ha tolto il gesso e ha cominciato la fisioterapia.