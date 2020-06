VL PESARO Per Pesaro è il giorno più lungo

Per Pesaro è il giorno più lungo.

E' un giorno molto importante per il futuro della VL Pesaro. Dalla tarda mattinata è in programma un incontro tra i rappresentanti del Consorzio, i dirigenti, il sindaco Matteo Ricci e il nuovo collaboratore del club Livio Proli. Attesa anche la risposta dei fratelli Beretta per la prosecuzione o meno del rapporto di sponsorizzazione. Quando tutti gli elementi saranno chiari, la società potrà decidere se formalizzare entro il 15 giugno l'iscrizione alla Serie A o se optare per autoretrocedersi e richiedere l'ammissione alla Serie A2.



