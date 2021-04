Pesaro a Trieste per delineare il suo finale di stagione I giuliani sono settimi a +2 dalla VL, distante 2 punti: con tre gare ancora da giocare, i biancorossi sono in bilico tra playoff e salvezza.

Nel suo essere bifronte tra playoff e salvezza, Pesaro s'affaccia al bivio fondamentale per questo finale di stagione regolare con la questione Fortitudo ancora in ballo. La Corte Sportiva d'Appello ha valutato che non c'è urgenza sul reclamo della Effe, riservandosi di decidere: dunque per ora resta la vittoria, ma la vicenda non è ancora archiviata. Intanto, tolte le prime sei ormai imprendibili, la VL è invischiata in un calderone che, tra 7° posto e fanalino di coda Cantù, conta 9 squadre in 6 punti. La netta sconfitta con Brindisi ha staccato i biancorossi dal treno playoff, ma l'occasione per risalirci è subito servita.

C'è la trasferta in casa di Trieste, altra formazione in rampa di lancio a gennaio – vittoria roboante su Milano e accesso alla Coppa Italia – e rientrata male dalla pausa nazionali. Complice anche un calendario non semplice, i giuliani vengono da 4 ko in fila. L'ultimo con Trento, con la quale condivide le ultime due posizioni playoff ancora da assegnare, a +2 dalla VL. Chiamata a capitalizzare l'incrocio con un'altra balbettante, per tante ragioni. Il rilancio in ottica post season, perché vincere vorrebbe dire aggancio e scontri diretti definitivamente a favore. L'addio forse ufficiale al rischio retrocessione, ora a -4. E poi perché al prossimo giro sarà decisamente meno agevole fare punti, considerando che di fronte ci sarà una Milano che in A sta perdendo qualche colpo, ma resta sempre d'un altro pianeta.

