SERIE A Pesaro bombarda e Trento s'arrende L'ultima prima della Final Eight è un successo netto e figlio dell'ottimo rendimento da oltre l'arco.

Oltre alla neve, sulle Alpi c'è una grandinata di triple targata Pesaro e Trento, dopo aver dominato l'andata alla Vitrifrigo, stavolta può opporre ben poco. È 70-81 per una VL che dall'arco fa 16/29 ed è ininterrottamente in vantaggio fin dal 7° e che così facendo stacca Treviso e si riprende il 6° posto agganciando Trieste. La coralità del colpaccio domenicale è fotografata dai tabellini individuali: nessun bomberissimo ma cinque giocatori in doppia cifra, ai quali si aggiungono i 14 rimbalzi del solito Cain arrembante sotto canestro. Justin Robinson e Delfino sono i top scorer a quota 14, poi ci sono i 12 di Drell e Gerald Robinson e i 10 di Filloy.

A Trento invece non basta il partitone solitario di Maye, 19+18 rimbalzi e in doppia doppia già nel primo tempo. Nel quarto d'avvio raccoglie tutti gli 8 rimbalzi dei suoi, insufficienti per tenere a freno una VL già calda da fuori. 4 triple in fila valgono la doppia cifra di vantaggio e allo scadere del periodo arriva il +11 di Filloy, ovviamente firmato dalla distanza. E qui c'è il momento più difficile della serata VL, con la vena dall'arco (9/13 nel primo tempo) strozzata da ben 7 perse. Così Maye e Ladurner guidano il ritorno di Trento e stavolta è Sanders a battezzare la sirena con la tripla del -3.

Un ritorno che però non fa tremare la mano a Pesaro che al rientro riprende il discorso. Drell comincia la ripresa mettendone 5, Justin Robinson fa altrettanto ed ecco il 12-5 che vale il nuovo +10. Trento non esce del tutto dai giochi ma nemmeno ci rientra, risalendo al massimo fino al -4. Così, nel quarto, la VL la sigilla ancora a suon di triple: quelle del redivivo Justin Robinson assicurano che il distanziamento resti importante, quella di Delfino invece arriva a 67” dalla sirena e fissa un +11 che le ultime scaramucce non riusciranno a scalfire.

