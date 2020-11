Pesaro con Varese per il tris. Ma con l'ombra dei positivi di Cremona

La VL riceve Varese ma intanto un orecchio lo tiene puntato verso Cremona. Che a sei giorni dalla sfida della Vitrifrigo comunica 5 nuovi casi di covid nel gruppo squadra, più altri due che evidenziano sintomi. E visto che qualcuno stava male già durante la partita di Pesaro l'attenzione non può che essere massima, per quanto, al momento, la situazione appaia tranquilla. "Abbiamo fatto i tamponi prima dell'allenamento di oggi - sottolinea coach Jasmin Repesa - allenamento nel quale l'intensità è stata buona. Per adesso non ci sono segnali".





Sul campo, Repesa può contare su un gruppo caricato dalla rocambolesca vittoria con la Vanoli, su Massenat e Filipovity finalmente a regime e su un comunque positivo record di 3/6. In classifica dunque sta meglio di Varese, partita con le vittorie con Brescia e Fortitudo e poi incappata in 4 ko in fila. Tutti con almeno 10 punti di scarto, ma con in mezzo avversari come Virtus e Sassari. E proprio l'ultima sconfitta, il -22 contro i sardi, per Repesa non è veritiero: "Se ci fossero stati i Lakers al loro posto avrebbero potuto perdere, visto che Sassari, nel primo quarto, ha tirato 12/13 da tre".

Varese è senza il capitano Ferrero e De Vico ma dalla sua ha comunque due elementi con tanta NBA ed Eurolega in curriculum, Tony Douglas e, soprattutto, Luis Scola. Nonostante i 40 anni, l'ex Milano viaggia a 24 punti di media, la migliore della A. "Abbiamo fatto tanta attenzione durante la settimana, su cosa fare per fermarlo - dice Repesa - noi dobbiamo fare di tutto per abbassare le sue percentuali, è il nostro obiettivo".





Curioso l'incrocio tra Scola e Delfino, a sua volta vicino agli anta e con lo stesso obiettivo di strappare un'altra Olimpiade con l'Argentina. E promette bene anche il duello sotto plancia tra Cain e Strautins. Il centro VL è il miglior rimbalzista del torneo – 11 di media - ne ha presi 19 contro Cremona – record stagionale – e ha sommato 4 doppie doppie. Ma l'ala lettone non è troppo da meno: due doppie doppie – e altrettante sfiorate – e 26 punti domenica contro Sassari.





Nel video le parole di Jasmin Repesa, coach della Carpegna Prosciutto Pesaro.