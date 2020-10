Pesaro, è tempo di fare punti: c'è la trasferta a Cantù

Dopo la sconfitta onorevole contro Sassari per Pesaro è tempo di muovere la classifica e questa seconda di campionato è senza dubbio un'occasione da sfruttare. Si va da Cantù, una delle tante iscritte alla corsa salvezza. Che ha faticato in Supercoppa - 5 sconfitte e una vittoria con Varese nel girone lombardo – e alla prima di Serie A è stata battuta dalla Virtus Bologna. Come per la VL dunque è stato un esordio complicato, ma se i ragazzi di Repesa hanno retto fin quasi alla fine i brianzoli, alla Segafredo Arena, si sono sciolti subito. Non un buon motivo per prendere sottogamba una squadra che, come sottolineato dal coach, ha un pacchetto di lunghi moderni, verticali e atletici. Spicca il centro classe '98 Kennedy – che ha mostrato una certa propensione alla doppia doppia punti/rimbalzi – il più giovane in un gruppo di giovani interessanti. Tra i quali l'ala grande Thomas, il play Johnson e gli italiani Pecchia e La Torre, allenati da Repesa quando ancora, come ha detto lui, erano sbarbati.

E a controbilanciare il roster c'è l'esperienza di due veterani come il play Smith – che il coach VL ha confessato di aver provato a portare a Pesaro – e l'ala Leunen, altro pupillo dell'allenatore croato. Che ai suoi chiede più comunicazione e un tagliafuori migliore e maggiore rispetto alla gara con Sassari, persa, a suo parere, per i troppi regali, in particolare in merito ai rimbalzi concessi. Si gioca domani alle 20:45, con possibilità di ingresso per 700 spettatori, contro gli zero ammessi alla Vitrifrigo Arena in occasione di Pesaro-Sassari. Una delle tante anomalie di questo avvio di stagione, nel quale le decisioni sul pubblico spettano alle singole regioni. Col risultato che la VL, che sugli ingressi ci campa, rischia di perdere una grossa fetta del suo budget.