Pesaro esce a testa alta, Sassari battuta 81-78

L'ultima dei gironi di Supercoppa è anche il commiato al torneo di Pesaro, che comunque saluta in grandissimo stile. La VL supera 81-78 Sassari e chiude il Girone D in testa insieme a Brindisi e ai sardi, che sono in vantaggio negli scontri diretti con entrambe le avversarie e dunque si qualificano per la Final Four di Bologna. A trascinare la Carpegna Prosciutto sono le grandi prestazioni di Robinson (26 punti con 6/10 dall'arco e doppio 7 assist/rimbalzi) e Cain, che ne segna 21 e va a un rimbalzo dalla doppia doppia.