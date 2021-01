Pesaro esce sconfitta da Sassari: il Banco di Sardegna vince 99-74

Pesaro esce sconfitta da Sassari: il Banco di Sardegna vince 99-74.

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro non torna con i due punti dalla trasferta di Sassari. Il match della 16^ giornata di Serie A va al Banco di Sardegna che batte i pesaresi per 99-74. Coach Jasmin Repesa – privo di Matteo Tambone e degli infortunati Frantz Massenat e capitan Carlos Delfino – manda in quintetto Drell, Justin e Gerald Robinson, Filipovity e Cain. Coach Pozzecco si affida a Spissu, Bendzius, Burnell, Gentile e Bilan. Tra i biancorossi il miglior realizzatore è Henri Drell, autore di 16 punti.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



“Posso solo fare i complimenti a Sassari che ha meritato la vittoria frutto di tanta energia e convinzione - ha commentato coach Jasmin Repesa - La giornata di oggi è stata il prosieguo della giornata di ieri in cui siamo stati in forse se partire per la Sardegna anche se non è accettabile giocare con poca energia e attenzione. Analizzeremo ciò che non è andato e inizieremo a pensare alla partita contro Cantù. Sassari è molto competitiva, noi siamo scesi in campo senza due giocatori come Delfino e Tambone ma questa non può essere una scusa. Oggi è stata una giornata negativa, nel primo tempo abbiamo regalato tanto e non è accettabile. Al rientro dall’intervallo siamo rientrati senza concentrazione, non va bene”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nel prossimo turno – valido per la 17^ giornata di Serie A – la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro (che resta a quota 14 in classifica) tornerà alla Vitrifrigo Arena per il match casalingo contro l’Acqua San Bernardo Cantù: palla a due in programma domenica 24 gennaio alle 18:30.



I più letti della settimana: