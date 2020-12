SERIE A Pesaro-Fortitudo, le parole di Repesa e Dalmonte

La seconda sconfitta è un campanello di allarme per la Carpegna Prosciutto Pesaro, anche se Jasmin Repesa la vede meno nera rispetto a domenica scorsa: "Onestamente sono stato molto più arrabbiato dopo Treviso, perché lì non ci abbiamo provato. L'unica cosa di cui mi lamento con la squadra è l'aver speso solo tre falli nell'ultimo quarto, in casa: assolutamente non ci sta. Contro lo switching non abbiamo risposto a modo, così come in difesa eravamo troppo spesso in ritardo nei raddoppi. E nell'ultimo quarto abbiamo concesso tanti rimbalzi in difesa, concedendogli canestri facili. In più, due giocatori stra-importanti per noi come Delfino e Massenat sono stati fuori più di venti giorni e si vede: quando si stancano non solo lucidi come a inizio anno. Sono stati protagonisti, i migliori in campo, ma purtroppo non avevano benzina per fare 40 minuti".

Per contro, c'è l'esordio con vittoria di Luca Dalmonte sulla panchina della Fortitudo, che per il suo coach non è stata perfetta ma ha tenuto bene a livello mentale: "Il passaggio fondamentale è stato il modo in cui abbiamo reagito agli errori. Sapevo che Pesaro ha nella solidità il suo punto di forza. Era necessario che noi giocassimo a nostra volta con solidità, una solidità difensiva figlia della presenza mentale e dell'aver ben chiaro che ci si deve aiutare tutti insieme: questa solidità deve essere un punto di partenza".

