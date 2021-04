Pesaro ko con Treviso, la rabbia di Cioppi e Amadori: "Gravissime mancanze di rispetto da parte degli arbitri"

Stefano Cioppi - Luciano Amadori

L'antisportivo non fischiato su Eboua, un tecnico discutibile a Tambone e soprattutto il secondo tecnico a Repesa e l'atteggiamento definito "di sfida" nei confronti dei presenti. La direzione arbitrale di Pesaro-Treviso, finita col successo degli ospiti, non è piaciuta ai dirigenti della VL, che nel post partita hanno parlato alla stampa al posto del coach. Durissime le parole del direttore sportivo Stefano Cioppi e del presidente del Consorzio Pesaro Basket, Luciano Amadori, che chiedono maggior rispetto per il club.