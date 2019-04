Pesaro ospiterà la final eight di Coppa Italia 2020

Si giocherà a Pesaro, dal 13 al 16 febbraio, la final eight della Coppa Italia di basket 2020. Lo annuncia la Legabasket. La fase finale della Coppa Italia sarà ospitata dalla Vitrifrigo Arena che ha una capienza sino a 11 mila posti. E' la prima volta che Pesaro ospita una edizione della final eight mentre in precedenza era stata palcoscenico di due edizioni dell'All Star Game.