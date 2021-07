SERIE A Pesaro presenta coach Petrovic e annuncia Sanford Ieri la presentazione del successore di Repesa, oggi l'ingaggio della guardia classe '90, proveniente dal Pau Orthez.

Entra nel vivo la costruzione del roster della VL Pesaro: ieri la presentazione di coach Aza Petrovic, oggi l'annuncio del primo innesto di mercato. Ufficiale l'ingaggio di Vincent "Vee" Sanford, guardia classe '90 proveniente dai francesi del Pau Orthez. Dopo una prima parte di carriera in Sudamerica, Sanford è arrivato in Europa nel 2017 firmando coi tedeschi del Wurzburg, mentre dalla stagione successiva si è sempre esibito nel campionato francese. Si tratta di un giocatore potente, costantemente in doppia cifra di media nelle ultime stagioni e con oltre il 40% da tre.

Per quel che riguarda il coach, Petrovic ha costruito il suo palmares negli anni '90: 6 campionati e 2 Coppe di Croazia col Cibona Zagabria, al quale si aggiunge un altro scudetto conquistato nel 2008 con lo Zadar. Nell'ultimo lustro si è dedicato alle nazionali, prima con la Croazia e poi col Brasile, che guida dal 2017 e col quale ha da poco sfiorato la qualificazione alle Olimpiadi. E ora, oltre che CT verdeoro, Petrovic sarà anche coach VL, per quella che lui stesso definisce "Una scelta di cuore". Lui che da giocatore militò nella VL nell'87/'88, quando fu tagliato a febbraio dopo aver segnato 45 punti contro Livorno per fare spazio a Cook. E ora, 33 anni dopo, torna in biancorosso per riprendere da dove aveva lasciato.

